ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍ ଜଣେ ଠକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ଘରୁ କାମ କରିବାର ନକଲି ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥ ଭାଟିଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଂଶୁଲ ଶର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲରେ ଏକ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଫି ଭାବରେ ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ରାପିଡୋରୁ ଏକ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇପି ଲଗ୍ ଏବଂ ରାପିଡୋ ବୁକିଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୋତି ନଗରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥ ଭାଟିଆ ଠକେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା | ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠକେଇ ରାକେଟ୍ ରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।