ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମମତା ସରକାର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ?
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଚେତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥର, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ମାଟିଗାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ୧୭.୪୦ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜମି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଶୁଭ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି
ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ସୋମବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ସିଲିଗୁଡ଼ିର ମାଟିଗାଡାରେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହିମାଳୟ ସହର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅନୁରୂପ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଏକ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦୀଘାରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ |