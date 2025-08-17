ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ୱାର୍ନର ବ୍ରଦର୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଇ.୬ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ୍। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟ୍ କଳା ରଙ୍ଗ, କଷ୍ଟମ୍ ଡେକଲ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି କାରକୁ ଏକ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଛି ଯାହା କେବଳ ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କାର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ବୁକିଂ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ୱାର୍ନର ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବିଇ.୬ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଏହାର ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ଅଣାଯାଇଛି। କାର ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନକୁ ୨୭.୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ)ରେ ନିଜର କରିପାରିବେ। କାର ପାଇଁ ବୁକିଂ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରର ଡେଲିଭରି ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରାଯିବ। ଏହି ସଂସ୍କରଣର କେବଳ ୩୦୦ ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରରେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ର ଲୋଗୋ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ | ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଷ୍ଟିଅରିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଚକ, ଟଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ଭଳି ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି | ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ୭ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।