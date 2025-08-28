ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସିର ଛାତ୍ର ଶାଖାର ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଠାଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବେ ବି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ... ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି। ମମତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ, ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମମତା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ, ତେବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ? ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଙ୍ଗଳାବାସୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଭାଷାଗତ ଆତଙ୍କକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ।
ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଅନେକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର' ଯୋଜନା ଆଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି 'ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭଣ୍ଡାର' ଏବଂ ପରିବାରବାଦ କରୁଛି। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛୁ।