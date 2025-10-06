ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁବାର (୬ ନଭେମ୍ବର) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୧ ନଭେମ୍ବର) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର (୧୪ ନଭେମ୍ବର) ରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ବିଏସପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବାର ଆଜିର ଘୋଷଣା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।"
ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାହୁବଳର ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମିଶନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମାୟାବତୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ବିଏସପି) ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଦଳର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି |