ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବାକୁ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ମାମଲାର ପୁନଃ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନୂଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସିଡି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି | ତଥାପି, ଏମ୍ସିଡି ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠି। କାରଣ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଏଥିରେ କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ, ପରିବହନ, ସଫେଇ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏମ୍ସିଡି ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି | ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦିନ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କୁକୁର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତି କମରେ ୧୧୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ, ପରିବହନ, ସଫେଇ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୁଲା କୁକୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଦେଶର ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମ୍ସିଡି ପ୍ରତିଦିନ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରେ ଏବଂ ୧୦ ଦିନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଏ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତି କୁକୁର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରିଦାବାଦକୁ ୬-୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୫୦୦୦ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କୁକୁର ଧରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଗଣନା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, ଏମ୍ସିଡି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ନିଗମ ମାଇକ୍ରୋଚିପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁର ଉପରେ ଏକ ଚିପ୍ ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ କୁକୁରର ଟୀକାକରଣ ସହିତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିବ।