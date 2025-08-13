ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଟାର ଏକ ଆଲର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ଗୋରଖନାଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଏକ କସମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦଉଡି ଲଗାଇ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଲା ଏବଂ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା।
ଝିଅଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୮:୪୨ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରରୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପରେ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଉକ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଜାଣି, ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସତର୍କତାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋରଖପୁର ପୁଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ, ଗୋରଖନାଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର ୦୫ ମିନିଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ | ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବତୀଟି ଫାଶି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଝିଅଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିରକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଝିଅଟି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପହଞ୍ଚି ଝିଅଟିକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ରୋକିଥିଲା ଏବଂ କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଝିଅଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।