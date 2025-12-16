ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ "ଜି ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୦୫ରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା (MGNREGA) ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ନୂତନ "G-RAM-G" ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଜି ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅପମାନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ହଟାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଗରିବ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସର୍ବଦା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୪ରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏପରି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅଛି: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର। ମନରେଗା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି - ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାହା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।"
ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସର୍ବଦା ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି, ସେ ମନରେଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ମନରେଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିଜ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅପମାନ - ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ବେକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଗାଁର ରାସ୍ତାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜନବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ।