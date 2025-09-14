ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଏହାର "ମାଇଲେଜ୍" ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଉଛନ୍ତି | ଏହା ପରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ମଜାଦାର ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଟ୍ରେନ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, "ଟ୍ରେନର ମାଇଲେଜ( ୧ ଲିଟର ତେଲରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ) କେତେ?" ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ମଜାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ "ଏହା ୮ ଲିଟରରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ।" ଲୋକୋ ପାଇଲଟର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁହନ୍ତି ଯେ "ଏହା ମାଇନସ୍ ୮ ମାଇଲେଜ ଦେଉଛି | ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି |
ଭିଡିଓଟି thebois03 ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି... ଭାଇ ପାଇଲଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ କିଣିବ କି?