ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇରେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍-ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକଙ୍କ ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି | ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ବେଶ ସରନାଇକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରୋ-ଗୋବିନ୍ଦା ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଉଭା ହୋଇଛି | ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ ଜୁଲାଇ ୨ ରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ନିଜେ 'ରାପିଡୋ'ର ଏକ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଆପ୍ ରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରାପିଡୋରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ବେଆଇନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଯଦିଓ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାପିଡୋର ୭୮ ଟି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ସେହି ରାପିଡୋ ହେଉଛି ପ୍ରୋ-ଗୋବିନ୍ଦା ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ ଯାହା ନିଜେ ସରନାଇକଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ - ସେ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କିପରି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରୋଇ ଆପ୍ ରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଏ, ତା'ପରେ ଗରିବ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଧରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେ ଆପ୍ ରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବେଆଇନ। ଏହାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏହା ମିଡିଆରେ ଚାଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସତର୍କ। ପରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ |