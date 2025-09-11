ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାସ୍ୟ କଳାକାର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା | ବାସ୍ତବରେ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏମଏନଏସ 'ବମ୍ବେ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ' ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇକୁ ବମ୍ବେ ବୋଲି କହିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଏମଏନଏସ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଦଳର ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ହାସ୍ୟାଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମଏନଏସ ହାସ୍ୟାଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୋ'ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବମ୍ବେ ବୋଲି କହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ଫିଲ୍ମ ୱିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅମେୟ ଖୋପକର ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋପକର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ବାଇର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ୩୦ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଙ୍କର, ସେଲିବ୍ରିଟି ଅତିଥି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ'ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବମ୍ବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବମ୍ବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
୧୯୯୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁମ୍ବାଇକୁ ସରକାରୀ ନାମ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, କୋଲକାତା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେକୁ ମୁମ୍ବାଇ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ।" ଏମଏନଏସ ନେତା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଶୋ'ର ସେହି ଅଂଶ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବମ୍ବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।