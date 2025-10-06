ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି | ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବ। ୧୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟଗଣନା କରାଯିବ | ତେବେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ଥିବା ପୂର୍ବ ନିୟମ ଏଥର ବଦଳିଛି | ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବୁଥ୍ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି | ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶର ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୦୨୫ରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଥର ମୋଟ ୧୭ଟି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡିତ। ପୂର୍ବରୁ, ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କମିଶନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାକ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ହଜିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ।