ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା ଆମେ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲେଖ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇନାହିଁ ତ! କେଉଁ ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହାୟକ ହୋଇଯାଇଛି |
ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ସ୍ପାଏ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କରିଦିଏ।
ହଠାତ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ର ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆପ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ଜଣାପଡିବ।
କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ
ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ମେସେଜ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ କରି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ହ୍ୟାକର କିମ୍ବା ଠକ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଲ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଅଜଣା ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଛି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅଜଣା ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ହ୍ୟାକିଂର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେ ଗୁପ୍ତଚର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରନ୍ତି |