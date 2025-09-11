ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଋଣରେ ମୋବାଇଲ୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏସି ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଅଧିକାଂଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମଆଇ ଏବଂ ଋଣରେ କିଣାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ ଏପରି କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ କିସ୍ତିରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଉପରେ ରିକଭରି (ଋଣ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ) ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିମୋଟ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିମୋଟ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଋଣରେ ମୋବାଇଲ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ କିସ୍ତିରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଆପ୍ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ଆରବିଆଇ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏସଓପି ଅପଡେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବା ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆରବିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇବେ। ତେବେ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ | କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସିଆରଆଇଏଫ ହାଇମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଋଣରେ ଡିଫଲ୍ଟର ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିରେ ସର୍ବାଧିକ ଡିଫଲ୍ଟ ହାର ଥାଏ।