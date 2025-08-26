ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ହଂସଲପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଇ-ଭିଟାରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଯେ 'ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶାର ସହିତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏପରି ସମୟରେ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ନିବେଶକମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସବୁଠି ମହାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିକାଶ ନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ଆମର ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ ସୁଜୁକି ଭାରତରେ ଯାନବାହାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାପାନକୁ ପୁଣି ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଇଭି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଶସ୍ତା। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଗିଅର୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବା ସହଜ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।