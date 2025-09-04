ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସବୁବେଳେ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହୋଇଆସିଛି। କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ଉପରେ, ଜିଏସ୍ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଜଡିତ ଔଷଧ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେମୋଥେରାପି ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେମୋଥେରାପି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ।

ପୂର୍ବରୁ, ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ, ରୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ଜିଏସଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ୫,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ଜିଏସଟି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏହି ସହାୟତା ପରିବାରର ପକେଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ।

 କ୍ୟାନସରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧ, କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରାୟ ୩,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କେତେବେଳେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ୩,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ୧୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହି ସଞ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶସ୍ତା ହେବ।