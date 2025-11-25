ଅଯୋଧ୍ୟା: ଧ୍ବଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନବବଧୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା | ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ଜାତୀୟ ଏକତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ତାଜା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୋଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଵାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହା ପରେ, ସେ ରାମ ଦରବାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହା ପରେ ରାମ ଲଲ୍ଲା ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ଜାତୀୟ ଏକତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।
ପତାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ
ଦଶ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କୋଡିଏ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋବିଦାରା ଗଛର ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଏକ ‘ଓମ୍’ ଲେଖାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର କେସର ପତାକା ରାମ ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିରନ୍ତରତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହି ପତାକା ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ନଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ-କଳା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଶିଖର ଉପରେ ଲଗାଯିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ରାରିପାଖରେ ନିର୍ମିତ ୮୦୦ ମିଟର ପର୍କୋଟା, ଏକ ପରିକ୍ରମା ଘେରା, ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ମନ୍ଦିର ସଂକଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ୮୭ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପଥର ଉପରେ ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିପଟ କାନ୍ଥରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ-ନିର୍ମିତ ପଟି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ୭୯ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଏକତାର ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ତଥା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅର୍ନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ।