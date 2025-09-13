ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମଣିପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ହିଂସା ଛାଡିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମେ ୨୦୨୩ରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଦେଖାଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠାରେ ହିଂସା ଘଟିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ବାଛିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି।' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ୨୦୧୪ ବର୍ଷରୁ, ମୁଁ ମଣିପୁରରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିକାଶର ଲାଭ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମଣିପୁରକୁ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ଫାଲରୁ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। "ମୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମଣିପୁର ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖୁଛି। ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି," ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ତାହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। "କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ୭୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଣିପୁରର ଲୋକଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।