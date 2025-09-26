ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬) ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଠନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିହାରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିହାରର ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ମୁଁ ବିହାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାର ବିହାରର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।" ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ଚାକିରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନୂଆ ଡେଣା ପାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।"
ଆରଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆରଜେଡିର ଶାସନ ସମୟରେ ଘରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଆରଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶାସନରେ ଝିଅମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରେ, ଏହା ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କେତେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ୪୫୦୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରକ୍ତହୀନତା, ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି।"