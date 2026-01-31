ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ-ଆରବ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମହାସଂଘର ମହାସଚିବ ଏବଂ ଆରବ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆରବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ-ଆରବ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ମା ୱାଲାବି ଶାବକର ଜନ୍ମ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ସମେତ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଆରବ ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।