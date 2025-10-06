ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜଣେ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ସକାଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରୋଧିତ। ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏହା ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"
ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋର ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ବି.ଆର. ଗାଭାଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି କୋର୍ଟରୁମ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ସିଜେଆଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓକିଲ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ "ଆମେ ସନାତନଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ।" ତଥାପି, ସିଜେଆଇ ଗଭାଇ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ହୋହଲ୍ଲା ପରେ, ସିଜେଆଇ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହୁଁ, ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବ। କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଡିସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ, ସଚିବ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ-ଅନ୍-ରେକର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି, "ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।"