ପାଟନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫) ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏନଡିଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏପରି ଏକ ଆଇନ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଆଇନ ହେବା ପରେ, ଯଦି କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମିନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ଜାମିନ୍ ନ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।" ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡିକୁ କଠୋର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟିଏ ବି ଦାଗ ଲାଗିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ୬୦-୬୫ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି। ବିହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆରଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି।"
ନୂତନ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆଇନ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଛୋଟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୫୦ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାଜତରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ?"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ କିପରି ଜେଲରୁ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଉଥିଲା। ଜେଲରୁ ହିଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା।" ଯଦି ନେତାମାନଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ?"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବାର ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମ ଦେଶରେ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆରଜେଡି ସରକାର କେବେବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି | ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା।" "ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଜନା ବିଚାରାଧୀନ ରହିବ, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ।"