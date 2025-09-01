ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ର ତିଆନ୍ଜିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ(ଏସ୍ସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କଠୋର ମନୋଭାବକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି, ଏସସିଓ ସମଗ୍ର ୟୁରେସିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏସସିଓର ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ୩ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ। S- ସୁରକ୍ଷା, C- ସଂଯୋଗୀକରଣ, O- ସୁଯୋଗ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ " ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ, ଉଗ୍ରବାଦ ଏହାର ପଥରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୌଣସି ଦେଶ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି- "ଭାରତ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରୂପ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ସେହି ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯିଏ ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଏକ ମିଳିତ ସୂଚନା ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଅଲ-କାଏଦା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି... ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସ୍ୱର ଉଠାଇଲୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି- "ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ମାନବଜାତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା।" ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିଛି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମାନବତା ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।"