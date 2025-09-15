ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କଡା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଆରଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ, ମୋ କଥା କାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯିଏ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏନଡିଏର ଦୃଢ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ (ବିରୋଧୀ) ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଢାଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବ।"
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିସନ୍ଦେହ, ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି ମୋର ବିହାରର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ମୁଁ ବିହାରର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି କେବଳ ବିହାରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହାରର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ | ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।"