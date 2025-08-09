ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଏସଆର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନୋଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ | ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ବେଲାଗାଭି, ଅମୃତସର-ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରା ଏବଂ ନାଗପୁର (ଅଜନି)-ପୁଣେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାପରେ ଆରଭୀ ରୋଡ୍ (ରାଗିଗୁଡ଼ା) ରୁ ବୋମାସାନ୍ଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋର ୟେଲୋ ଲାଇନର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ୧୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ୧୬ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୨ ର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୭,୧୬୦ କୋଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆରଭୀ ରୋଡ୍ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ରୁଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ୯୬ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୩ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ₹୧୫,୬୧୦ କୋଟି ହେବ ୪୪ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ୩୧ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହରର ଆବାସିକ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଯାହା ସହରର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।