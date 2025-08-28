ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରଏସଏସର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ନେତାମାନେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନିଅନ୍ତି।
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି 'ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ | ସଂଘ ଯାହା କହିବ ତାହା ଆମେ କରିବୁ।' '୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ କି?' ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋରୋପନ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି... ମୁଁ କହି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଅବସର ନେବା ଉଚିତ | ଆମେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ ଆମକୁ କାମ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସଂଘ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।"