ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସତ୍ୟ।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଆରଏସଏସର ୧୦୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କୋଲକାତାରେ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହା କେବେଠାରୁ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ସେହିପରି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଭାରତକୁ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ବୋଲି ମାନିଥାଏ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମାଟିରେ ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହିମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଂସଦ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଡେ, ତାହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆମର ଦେଶ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହା ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ।
ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ' ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଅଂଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ (୪୨ତମ ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୧୯୭୬ ଦ୍ୱାରା 'ସମାଜବାଦୀ' ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା।