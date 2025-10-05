ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)କୁ ଭାରତର ଘରେ ଏକ କୋଠରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି | ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କୋଠରୀ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦିନେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଘର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଏକ କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଏବଂ ପୋଷାକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା କେହି ଜଣେ ଦଖଲ କରିନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡିବ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଓକେ ଆମ ନିଜ ଘରର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୂଗୋଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି।
ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଓକେରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୀରକୋଟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଜାଫରାବାଦ, ଡାଡିଆଲ (ମୀରପୁର) ଏବଂ ଚାମୟାତି (କୋହାଲା)ରେ ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ମିଛକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି, ଯିଏ ୧୯୪୭ ମସିହାରୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମୋହନ ଭାଗବତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ତା, ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ସମାଜର ଏକତା ଏହି ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି।