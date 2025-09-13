ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ମା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ, ବିସରଖ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏସେସିଟି ସୋସାଇଟିରେ ଉଭୟ ୧୩ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିସରଖ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସେସିଟି ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାକ୍ଷୀ ଚାୱଲା (୩୭ ବର୍ଷ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦକ୍ଷ ଚାୱଲା(୧୧) ୧୩ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମା' ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ମୃତ ପୁଅର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯାଉଛୁ। ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ରୁମକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁଅ ସହ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ |