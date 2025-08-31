ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ର ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 'ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବଟନ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭାବରେ' ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ମୋହନ ଯାଦବ ଭାଗଲପୁରରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦିବଂଗତ ମା'ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଦେବାଳିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୁଁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ।'
ମୋହନ ଯାଦବ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଦେଖୁଛି, ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ୧୦୦ ଭୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପିଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ୯୯ ଭୁଲ ପୂରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଲା, ଶିଶୁପାଳର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା | ଆଜିର ଯୁଗରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ବାକି କାମ ହୋଇଯିବ।’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ‘ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମିଳେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ।’ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା 'ସହରୀ ନକ୍ସଲ' ଅଟେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ' ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, 'ରାହୁଲ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜରାଟରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କେହି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ସେ ଶୋଇଥିଲେ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମଏମଏସ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ରାହୁଲ ଜୀଙ୍କ ବୟାନ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି।'