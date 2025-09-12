ରତଲାମ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରତଲାମରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏପରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏସପି ସାହେବ... ଯଦି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉନାହିଁ ତେବେ ଛାଡିଦିଅ... ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବି କି... ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିବାର କଣ ଅର୍ଥ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ମୋହନ ଯାଦବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରତଲାମରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇଥିଲେ । ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏସପି ସାହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ |
ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ କଠୋରତା ଦେଖାଇ ଠକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୪୨୦ବି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ରତଲାମ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରତଲାମରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତ, ମନ୍ଦିର, ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।