ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ଏପରି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି | ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହିଳାମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ନିଶା ନିବାରଣ, ବେକାରୀ ଏବଂ କୁପୋଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଶା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏବଂ ମୋହନ ଯାଦବ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଦାୟୀ।
ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଏହି ଉପାଧି ମିଳିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ।' ପଟୱାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାଁନ୍ତି? ଆମର ଭଉଣୀ, ଝିଅମାନେ ନିଶା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ବୟାନ ପରେ ବିଜେପି ଏବେ ଜିତୁଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି | ଜିତୁ ପଟୱାରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଜିତୁ ପଟୱାରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରାମେଶ୍ୱର ଶର୍ମା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି।