ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଟାୟାର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏମଆରଏଫ ଆଜି ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲୁନ ତିଆରି କରୁଥିଲା।
ଏମଆରଏଫ ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସରେ କେଏମ ମମନ ମାପିଲ୍ଲାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ନାମ ମାଡ୍ରାସ ରବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମାପିଲ୍ଲାଇ ନିଜେ ଏହି ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନ ଏବଂ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ୧୯୫୦ ଦଶକରେ, କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ନିର୍ମାଣରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରେଡ୍ ରବର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମଆରଏଫ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
୧୯୬୦ ମସିହାରେ, ଏମଆରଏଫ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ବୈଷୟିକ ସହଭାଗୀତା କରି ଟାୟାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୧୯୬୧ ମସିହାରେ, ଏମଆରଏଫର ପ୍ରଥମ ଟାୟାର ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ୧୯୬୭ ମସିହାରେ, ଏମଆରଏଫ ଆମେରିକାକୁ ଟାୟାର ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ରେସିଂ, କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା।
ଆଜି ଏମଆରଏଫ କାର, ବାଇକ, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସୁଖୋଇ ପାଇଁ ଟାୟାର ତିଆରି କରେ। ଏମଆରଏଫର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାୟାର ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରେ।