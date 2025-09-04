ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମର ପର୍ବତ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତିନି-ଚାରି ମାସର ଯୋଜନା ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ମେହବୁବା ମୁଫତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନିର୍ମିତ ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ୫୦-୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ନ ଭାଙ୍ଗି ସେମିତି ଅଛି | ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ କେବଳ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି? ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘୋଷଣା ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ କାଦୁଅ ଅଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ।