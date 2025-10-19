ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାମଲା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ମୃତକ ରେଶମା ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପୂର୍ବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିଛିଦିନର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ରେଶମା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରେଶମା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଅଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ରେଶମା ହେବାଗୋଡିର ମାରଗୋଣ୍ଡାନାହାଲିରେ ରହୁଥିଲେ।
ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ରେଶମା କିଛି ମାସ ଡେଟିଂ ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେବେ ସୁଖଦ ନଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ରେଶମାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ରେଶମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ରେଶମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରେଶମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେଶମାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାଥରୁମରେ ରଖିଥିଲା, ପାଣିରେ ଏକ ବାଲ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ପାଣି ହିଟର ଚାଲୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ସେଠାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା।"