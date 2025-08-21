ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଆଉ ସଫଳ ହେଲେ | ନିଜ ଭାଇର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଉଜ ନିଜ ବୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ, ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳା ଏବଂ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଲକ୍ଷୀମପୁରର ଖମାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶାରଦା ନଦୀକୁ ଠେଲିଦେଇଥିଲେ | ଏଭଳି ଏକ ସଂଗୀନ ମାମଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି | ଏନେଇ ପୁଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ପୁଲିସ ବହରାଇଚ, ବାରବାଙ୍କି, ଗୋଣ୍ଡା, ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ମହିଳା ଏବଂ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୋତିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ରାମର ସୁମନଙ୍କ ବାହାଘର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା | ଉଭୟଙ୍କର ତିନି ଝିଅ ଥିଲେ । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସାନ ଭାଇ ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପତ୍ନୀ ସୁମନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ, ପୋଲିସ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୯ ମାସ ପରେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ, ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଥିବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାମଲାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚାପ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସୁମନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବେ ବୋଲି କହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷୀମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖମାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶାରଦା ନଦୀ ସେତୁକୁ ନେଇଗଲେ। ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ, ମହିଳାଙ୍କ ମାଆ ରମ୍ପତା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଧରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି | ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି |