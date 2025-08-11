ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାଣେ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣ ଡୋମ୍ବିଭାଲି ନଗର ନିଗମ (KDMC) ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ଏହା ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଡିଏମସିର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୋଟିସର ଜବାବରେ, ଏନସିପି(ଶରଦ ପାୱାର) ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ବାଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ସେ ଏକ 'ମଟନ୍ ପାର୍ଟି' ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ 'ସ୍ୱାଧୀନତା' ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ।
ପ୍ରକୃତରେ, କଲ୍ୟାଣ ଡୋମ୍ବିଭାଲି ନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦୋକାନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ |
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ତାହାର ମାଂସ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମ ଆଇନ, ୧୯୪୯ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କେଡିଏମସି ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୮୮ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ବାଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଏକ ମଟନ୍ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ତୁମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛ।"