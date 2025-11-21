ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଗାମୀ BMC ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସକ "ମହାୟୁତି" ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ନବାବ ମଲିକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନସିପିର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଶେଲାର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଶେଲାର ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିରୋଧ ନବାବ ମଲିକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଯୋଗୁଁ କରାଯାଉଛି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏହାର ନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ମୁମ୍ବାଇ ସଭାପତି ଆଶିଷ ଶେଲାରଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲିକ ମୁମ୍ବାଇ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏନସିପି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବାବ ମଲିକ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଟେଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ସେ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୌଣସି ଫାଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଛି |

ନବାବ ମଲିକ ବନାମ ବିଜେପି
ନବାବ ମଲିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବିଜେପି ବହୁ ଦିନ ଧରି ମଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମଲିକ ଏନସିପି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ର ଅଂଶ ଭାବରେ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ।

ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା?
ପ୍ରକୃତରେ, ନବାବ ମାଲିକ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିବାଦର ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ୨୦୨୧ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଲିକ ଏନସିବି ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ତାଙ୍କୁ ଜମି କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲା।