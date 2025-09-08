ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଣୀରେ ଗଜରା ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ହଁ, ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ, ଏହା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଗଜରା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ନିକଟରେ, ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଭ୍ୟା ନାୟାର ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାଲାୟାଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓନମ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ।
ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନଭ୍ୟାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ଗଜରା ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା। ୧୫ ସେମି ଲମ୍ବର ଏକ ଛୋଟ ଗଜରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜେ ଓନମ୍ ଉତ୍ସବର ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ଘଟଣା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ନଭ୍ୟା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା କୋଚି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗଜରା କିଣିଥିଲେ। ନଭ୍ୟା ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏହିପରି ଫୁଲ ନେବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ବିମାନବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ, ଗଜରା ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନଭ୍ୟା କହିଲେ, 'ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏକ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୈବ-ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କଠୋର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସୀମା ବଳ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା 'ଉଦ୍ଭିଦ, ଫୁଲ ଏବଂ ବିହନ' ଭଳି ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ନିଷେଧ। କାରଣ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କୀଟପତଙ୍ଗ, ରୋଗ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଇନ ବାବଦରେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏପରି ଏକ ସରଳ ଭୁଲ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ନଭ୍ୟା ନାୟାରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା।