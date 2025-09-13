ପାଟନା: ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦିବଂଗତ ମା'ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରିବା କଂଗ୍ରେସର 'ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା'କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ପାଟନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ 'ଦାୟିତ୍ୱହୀନ' ଏବଂ 'କ୍ଷମତା ଭୋକିଲା' ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ 'ଅସଙ୍ଗତି' ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନଡ୍ଡା ଗତ ମାସରେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା'ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା କେତେ ନିଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଂଚିଛି । ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିବ।" ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କେବେ ସମାନ ନଥିଲା।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସେ (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯୋଡା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ କୋଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନଡ୍ଡା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅରାଜକତାର 'ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ'। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା।