ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି | ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ, ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା, ନାସା, ଏହାର ଦୈନିକ ଅପଡେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ନାସା ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ନାସା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ କହିଛି ଯେ ସଂସ୍ଥା "ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ" ବନ୍ଦ ରହିବ।
ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ନାସା ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଛୁଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାମ ଜାରି ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ନାସା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥଗିତ ହେବା ନାସାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବାଧା ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଛି ଏବଂ ମିଶନ ଅପଡେଟ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛି। ତଥାପି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ମହାକାଶଯାନ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଗ୍ରହାଣୁ ଟ୍ରାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ନାସା ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହଯୋଗକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ନାସା ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ୨୦୧୮-୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।