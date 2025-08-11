ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ତାଲି ମୋଡ୍ ବାରିରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ର ଘଟଣାବଳୀକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା - ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଗରିକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବେ।
ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମହିଳାମାନେ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ୫୦ ହଜାରରୁ ୭୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାର 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତନ ଲାଲ ଗୁପ୍ତା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି। ଏନସି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ଜନାଦେଶ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜନତା ୨୦୧୯ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ନାଗରିକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଅଧିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ।