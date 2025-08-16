ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏନସିପି 'ଫୁଲେ-ଶାହୁ-ଆମ୍ବେଦକର'ଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନସିପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ୨୦୨୩ରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଅବିଭକ୍ତ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପି ଏବଂ ଶିବସେନା (ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ସହିତ ହାତ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆସିଛି।
ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲେ-ଶାହୁ-ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବୁ ନାହିଁ | ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ |" ପଟେଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏନସିପି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) କିପରି ଏହାର ବିଚାରଧାରା ବଜାୟ ରଖିବ?
ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ଛତ୍ରପତି ଶାହୁଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦିଓ ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ ସିଧାସଳଖ କାହାର ନାମ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏନସିପି ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଉଛି। ପଟେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦଳ ତାର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।