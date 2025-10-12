ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା ପରେ, ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିଛି | ରବିବାର, ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ଅଂଶୀଦାର ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏନଡିଏରେ ୧୦୧ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼ିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏନଡିଏ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମୁଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛି: ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ଆସନ ପାଇଁ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଏହି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ)ର ଚିରାଗ ପାସୱାନ ପାଞ୍ଚଟି ସାଂସଦ ଆସନ ଆଧାରରେ ୨୯ଟି ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଆରଏଲଏସପିକୁ ପ୍ରତି ସାଂସଦ ପାଇଁ ଛଅଟି ଆସନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସାଂସଦ ପାଇଁ ଛଅଟି ଆସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ପୁଣିଥରେ "ବଡ଼ ଭାଇ" ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ୧୧୫ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ୪୩ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର ଦଳ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ହ୍ରାସ କରି ୧୦୧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜେଡିୟୁ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଏଥର, ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ "ଛୋଟ ଭାଇ" ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ୧୧୦ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ୭୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଦଳ ୧୦୧ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ, ତା'ର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୯ଟି ଆସନ ଛାଡ଼ିବ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।