ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ନୂଆ ନାମ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲମାନ ଘିସିଂ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କୁଲମାନ ଘିସିଂ ନେପାଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରାଧିକରଣର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୧୬-୨୦୨୦ ଏବଂ ତା'ପରେ ୨୦୨୧-୨୦୨୫ରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୦ରେ ନେପାଳର ରାମେଛାପ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାରତର ଜାମସେଦପୁର ସହରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ନେପାଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନେପାଳର 'ବିଜୁଳି ମ୍ୟାନ' ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ | ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁଲମାନ ନେପାଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ନେପାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ (NEA)କୁ କ୍ଷତିରୁ ବାହାର କରି ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
କୁଲମନଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତି ଦେଇଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେପାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସମୟରେ, ନେପାଳ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁଲମନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।