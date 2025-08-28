ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିଭିଏସ ଆଜି ଏହାର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଟିଭିଏସ ଅର୍ବିଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଭଲ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦାବି କରିଛି। ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲଟି ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଟିଭିଏସ ଆଇ କ୍ୟୁବଠାରୁ ତଳେ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ସ୍କୁଟରଟି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଓ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବିକଳ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି।
ପେଟେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ସ୍କୁଟରର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ନୂତନ ଏଲଇଡ଼ି ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିବ ଯାହା ଡେଟାଇମେ ରନିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ (DRLs) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଲୁକ୍ ଏକ ପାରିବାରିକ ସ୍କୁଟର ପରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଇକ୍ୟୁବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆସିବ।
ଏହି ସ୍କୁଟରଟି କମ୍ ବଜେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଭୟ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଭଲ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।