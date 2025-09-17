ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଏବଂ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଥିରେ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଛଅଟି ଅତିରିକ୍ତ ପି-୮ଆଇ ବିମାନ ଏବଂ ୧୧୩ଟି ଏଫ-୪୦୪ ଇଞ୍ଜିନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏମଆଇଜି-୨୧ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନର ଅବସର ସହିତ, ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ୨୯ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ |
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୧୧୪ଟି "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଥିରେ ୬୦% ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଜେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୬ଟି ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ଅଛି (୨୦୧୬ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି)।
ନୌସେନା ପାଇଁ ଆଉ ୩୬ଟି ଅର୍ଡର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ମୋଟ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ରାଫେଲ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଚୀନର ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଯେପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (ଡିଏସି) ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଡିଏସିରୁ ସ୍ୱୀକୃତି (ଏଓଏନ) ପାଇବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ।