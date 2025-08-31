ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅବସର ନେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ଆଉ ଏବେ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି | ଜିମ୍ବାୱେର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଟେଲରଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ (SL vs ZIM ODI Series) ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଟେଲର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଜିମ୍ବାୱେର କେବଳ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଟେଲର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୯୯୮୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରି, ସେ ଜିମ୍ବାୱେର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ୧୦,୦୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୨୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ, ଟେଲରଙ୍କ ରନ୍ ୧୦,୦୦୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କେବଳ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୦୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ୧୧,୫୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଟେଲର ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଟେଲର କୋଲପାକ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଅବସରରୁ ଏକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସର ୨୦୨୧ରେ ଆସିଥିଲା। ୨୦୨୧ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଟେଲରଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ସାଢ଼େ ୩ ବର୍ଷର ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଢ଼େ ୩ ବର୍ଷର ବାସନ୍ଦ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୨୫ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିଲେ।
ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଟେଲର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୦ ହଜାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।