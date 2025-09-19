ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (DUSU) ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନ ସଭାପତି, କୁନାଲ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଦୀପିକା ଝା ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଭାପତି ପଦରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।"
c ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନ ହରିୟାଣାର ବାହାଦୁରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସିକନ୍ଦର ମାନ, ଯିଏ ହରିୟାଣାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନଙ୍କ ପିତା ଏଡିଏସ ଗ୍ରୁପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।
ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଭାଇ ବିରାଟ, ଏଡିଏସ ଗ୍ରୁପର ସିଇଓ । ସିକନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ। ମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏକ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଏବଂ ଅନେକ ଦାମୀ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଏବଂ ପାଣି ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ।