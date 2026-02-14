ୱାସିଂଟନ : ଆମେରିକାରେ ଶିଖ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୁରୁପତୱନ୍ତ ସିଂହ ପନ୍ନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, କଥିତ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କକରିଛନ୍ତି।ବିଚାରପତି ସାରା ନେଟବର୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମାରେରୋଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି।ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜୁନ ୨୦୨୪ରେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟରୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମାନହାଟନ୍ ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଚାରପତି ଜେମ୍ସ କୋଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।
୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓକିଲ ଜୟ କ୍ଲେଟନ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ମାଟିରେ ପନ୍ନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବୟାନରେ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା ଆମେରିକା ମାଟିରେ ପନ୍ନୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ବିକାଶ ଯାଦବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପନ୍ନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସହାୟତାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ବିକାଶ ଯାଦବ ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ ରେ, ବିକାଶ ଯାଦବ ଓ ନିଖିଲ ଗୁପ୍ତା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫ ହଜାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନଗଦ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।